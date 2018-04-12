Авиакомпания вводит новую торговую марку Ivolga

Компания «Саратовские авиалинии» сообщила о намерение перевозить пассажиров под новой торговой маркой — Ivolga. Решение использовать новый бренд обусловлено планами развития компании и входит в список мероприятий по обновлению флота, сообщается на сайте авиакомпании.

В компании показали фото самолёта Embraer 190 после покраски в обновлённую ливрею. Покраска борта проходила в покрасочном цехе в Риме.

«„Саратовские авиалинии“ — название эксплуатанта, а Ivolga — это название новой торговой марки», — пояснили в компании, не уточнив, будет ли проводиться ребрендинг всех самолётов авиапарка, так как торговая марка зарегистрирована недавно.

«Мы планируем использование нового товарного знака Ivolga, который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем и на Boeing 737−800», — сказал глава компании.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово и спустя несколько минут после взлета разбился. На борту был 71 человек, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которое нарушило показания скорости.