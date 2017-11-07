Samsung выпустили новое видео под названием «Growing Up», в котором они смеются над десятилетней любовью народа к бренду Apple

Ролик был выпущен агентством Wieden + Kennedy Portland совместно с Biscuit Filmworks.

Главный герой ролика – поклонник «яблока» Эрик, который покупает iPhone на протяжении долгих лет. Однако его подруга является преданным поклонником Samsung, чьи преимущества она постоянно демонстрирует своему другу.

В каждой новой ситуации между друзьями и их телефонами Эрик всё более скептически относится к iPhone, а затем и вовсе приобретает Samsung.

В ролике пользователей впечатлила не только горячая тема для дебатов между фанатами Apple и Samsung, но и прическа парня в финальном эпизоде, напоминающая дизайн нового iPhoneX.