Ролик был выпущен агентством Wieden + Kennedy Portland совместно с Biscuit Filmworks.
Главный герой ролика – поклонник «яблока» Эрик, который покупает iPhone на протяжении долгих лет. Однако его подруга является преданным поклонником Samsung, чьи преимущества она постоянно демонстрирует своему другу.
В каждой новой ситуации между друзьями и их телефонами Эрик всё более скептически относится к iPhone, а затем и вовсе приобретает Samsung.
В ролике пользователей впечатлила не только горячая тема для дебатов между фанатами Apple и Samsung, но и прическа парня в финальном эпизоде, напоминающая дизайн нового iPhoneX.