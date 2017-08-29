«Игра престолов» стала для брендов отличным поводом запустить спецпроект

Этим летом вышел седьмой сезон «Игры престолов». Миллионы зрителей по всему миру с замиранием сердца следили за судьбами Дейнерис, Джона Сноу, Серсеи и других любимых героев. На волне популярности сериала многие бренды удачно использовали Вестерос в своих маркетинговых коммуникациях. Рассказываем про рекламную акцию S7 Airlines и «Амедиатеки».

Авиакомпания S7 Airlines запустила совместный с сервисом «Амедиатека» спецпроект на своем сайте специально к старту седьмого сезона легендарного сериала. Проект был реализован совместно с командой агентства Creative People.

Посетители сайта могли забронировать путешествие по Вестеросу вместе с авиакомпанией S7 Dragonlines. Предлагались следующие направления: Винтерфелл, Утес Кастерли, Орлиное гнездо, Пайк, Хайгарден, Штормовой предел, Солнечное копье, Драконий камень, Риверран или Королевская гавань. Также надо было выбрать дракона (Дрогона, Рейгаля, Визериона), класс перелета (Помощник Мейстера, Оруженосец рыцаря, Банкир Браавоса) и багаж (Меч из валирийской стали, Ящик драконьего стекла, Клетка с лютоволком). Еще один интересный пункт – цель поездки. Пользователей спрашивали, хотят ли они совершить экскурсию на стену, отомстить за семью или занять железный трон. После этого пользователь получал посадочный талон и подписку на сервис «Амедиатека».

В акции приняли участие более 10 тысяч человек. При бронировании билетов, пользователи также указывали свое имя. Так услугами S7 Dragonlines воспользовалось 10 Серсей Ланнистер, 12 Арий, 23 – Дейнерис Бурерожденных и 37 Джонов Сноу. Самыми популярными были Старки (90 участников). Двое пользователей пытались представиться полным именем Дейнерис Таргариен - Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, от крови древней Валирии, первой этого имени, королевы андалов, ройнаров и Первых Людей, владычицы семи королевств и хранительницы областей, неопалимой, правительницы Миэрина, Кхалиси Великого травяного моря, Разрушительницы Оков и Матери Драконов. Однако система не пропустила такой вариант.

Оказалось, что самым популярным направлением (34%) среди пользователей был Винтерфелл. Немного меньше пассажиров (28%) хотели бы отправиться на Драконий камень.

Самая популярная семья Вестероса – Старки. Почти половина пользователей хотели представлять этот дом. Многие (26%) также выбрали Таргариенов. Ланнистерами представилось 16% пользователей. Остальные участники проекта выбрали другие дома.

Участники получили подписку на сервисы «Амедиатеки» на неделю или месяц, а несколько человек – годовые абонементы. Но проект с S7 далеко не единственная акция видеосервиса. За два дня до выхода финальной серии седьмого сезона «Амедиатека» и Московский метрополитен устроили необычную промо-акцию: в столичном метро прокатились белые ходоки. С персонажами саги можно было сфотографироваться и выложить фотографии в социальную сеть с хэштегами #Амедиатека, #Мосметро, #ИграПрестолов и #GoT7. Авторы лучших фотографий получили месячную подписку на сервис.