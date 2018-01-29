Система на базе технологии «компьютерного зрения» покажет пассажиру информацию о его рейсе

S7 Airlines планирует интегрировать технологию распознавания лиц в работу бизнес-залов в московском аэропорту «Домодедово», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Видеокамеры, установленные на входе в бизнес-залы, будут распознавать пассажиров с помощью технологий обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр, после чего сравнивает его с собственной базой данных. Система, интегрированная в ТВ-панель с расписанием вылетов, покажет пассажиру информацию о том рейсе, на который он зарегистрирован.

Формирование базы данных фотографий будет происходить исключительно с личного согласия каждого пассажира. Авиакомпания рассматривает различные варианты сбора данных, в том числе собственное мобильное приложение S7 и фотосъемку при сканировании посадочного талона на входе в бизнес-залы.

«Мы активно используем самые современные технологии для обеспечения комфорта пассажиров на каждом этапе путешествия. В частности, прогрессивная технология распознавания лиц позволит нам предлагать пассажирам персонализированные услуги в бизнес-залах во время ожидания вылета. Например, можно будет получить актуальную информацию о статусе рейса и любых изменениях, просто взяв со стола планшет с «компьютерным зрением», – сообщила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.