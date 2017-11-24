Витрины со спиртным закроют ширмами и запретят снабжать информационными указателями



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Минздрав предложил закрывать витрины и стенды с алкогольной продукцией ширмами или перегородками, чтобы их нельзя было увидеть из других отделов магазина, следует из опубликованного проекта федерального закона о торговле алкоголем.

Ведомство предлагает выделять специальные места для продажи спиртного, которые будут недоступны «прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары». Для этого предлагается демонстрировать алкогольную продукцию в отдельных помещениях, торговых залах с отдельным входом или ограждать такие места перегородками, ширмами и другими устройствами.

Авторы документа предлагаю запретить снабжать информационными указателями, щитами и вывесками отделы, секции и помещения с алкогольной продукцией. Кроме того, продавцы смогут отказывать в розничной продаже алкоголя лицам в состоянии алкогольного опьянения. Причем эта норма будет применяться и в заведениях общепита.