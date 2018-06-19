Такой анализ проведен впервые

Оборот российского рынка контента на данный момент составляет около 157 млрд рублей в год, подсчитал рекламный холдинг Dentsu Aegis Network. Первый срез рынка контента в России представили лидеры Content stack Dentsu Aegis Network Камаль Мерием и Андрей Коваль на конференции Content session.

Почти половина рынка контента в России, 70 млрд рублей, приходится на кинопрокат, кино в диджитал и лицензирование. Еще 50 млрд рублей — на телевидение, 13 млрд рублей — на социальные сети, 7,5 млрд — на спортивный контент, который в этом году переживает подъем из-за проходящего в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

К небольшим сегментам рынка контента отнесены new broadcasters (блогеры, UGC — 5 млрд рублей), музыка (4,8 млрд рублей), branded content (спонсорский контент — 4,6 млрд рублей) и киберспорт (3 млрд рублей).

Как рассказали представители Dentsu Aegis Network, примерно половину доходов рекламного холдинга в Японии приносит контент — шоу, мульфильмы и спортивные трансляции собственного производства. Российский Dentsu Aegis Network делал шоу «Русский ниндзя» на «Первом канале», реалити «Теперь я босс!» со Сбербанком и каналом «Пятница!» и некоторые другие проекты. Холдинг также планирует производство контента для соцсети «ВКонтакте».

Согласно глобальному исследованию Wall Street Journal, люди тратят на потребление контента в среднем 11 часов в день. Для сравнения: работа занимает всего 6 часов в день.