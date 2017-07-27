«Увелка» представила дизайн упаковки овсяных хлопьев для китайского потребителя

Переработчик зерна, производитель круп и зерновых хлопьев «Увелка» продолжает развивать свой бренд на рынке Китая. Разработкой концепции для новой торговой марки овсяных хлопьев, рассчитанных на самую широкую аудиторию китайских потребителей, занималась команда Clёver Branding.

«Для нас это не первый проект по разработке брендинга для рынков дальнего зарубежья», - отмечают в Clёver Branding.

Для вывода продукта на китайский рынок специалисты погрузились в новые культурные пласты, изучили особенности китайской визуальной культуры, подобрали соответствующие цвета упаковки, актуальные на сегодня шрифты и образы. Каждый новый эскиз упаковки и визуальное решение неоднократно тестировались на реальных людях – представителях целевой аудитории.

По оценке Clёver Branding, в результате было найдено точное решение поставленной задачи – новый, запоминающийся бренд, который будет понятен практически каждому человеку в Китае.

По данным Российского экспортного центра, в минувшем году КНР стала основным импортером российского продовольствия: 10,1% от всего экспорта продовольствия из России, объемом 1,55 млрд долларов.