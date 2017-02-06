Оператор наружной рекламы объявил о назначении на должность Директора по стратегическому маркетингу



Рашид Нежеметдинов. Фото пресс-служба Russ Outdoor

Один из ведущих игроков наружной рекламы в России Russ Outdoor открывает новую экспертизу – работа с Big-data. За развитие нового направление на должности Директора по стратегическому маркетингу будет отвечать Рашид Нежеметдинов.

Как рассказали представители оператора, на новой должности Рашид, сосредоточится на развитии аналитики данных рекламной отрасли и её анализе с целью создания новых технологических инструментов оценки эффективности outdoor коммуникаций.

Г-н Нежеметдинов работает в медиа-бизнесе более двадцати лет. Свою карьеру начинал с позиции менеджера по клиентскому сервису в рекламном агентстве «Партнер». Работал в международных рекламных агентствах Bates/Saatchi&Saatchi, Ogilvy&Mather, Initiative, Universal, специализируясь на медиапланировании. Затем развивал клиентский сервис в исследовательской компании Gallup AdFact и в рекламном агентстве FCB/MA.

В разное время занимал должности Директора по стратегическому планированию в Kinetic Россия, Директора по маркетингу Gallery, Директора по исследованиям и развитию Posterscope Russia, Директора по развитию медийных продуктов коммуникационной группы Dentsu Aegis Network Russia

«Следуя за новыми технологическими возможностями, Russ Outdoor нацелен на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. Big-data предоставляет уникальную возможность создания всесторонней исследовательской базы способной совершить следующий шаг вперед на пути повышения уровня оценки эффективности out-of-home коммуникаций. Я рад приветствовать Рашида Нежеметдинова в качестве директора по стратегическому маркетингу. В новой должности Рашид в полной мере сумеет применить экспертизу и опыт накопленные за более чем за 20 лет успешной работы в исследовательских компаниях и рекламных агентствах», - прокомментировал назначение Жан Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor.

«Я рад стать частью команды Russ Outdoor, наиболее профессиональной команды отрасли. Развитие исследовательской базы позволит реализовать амбиционные цели, поставленные перед компанией и укрепит позиции Russ Outdoor в качестве лидера отрасли. Убежден, растущий объём данных позволит в ближайшее время задать новые единые отраслевые стандарты и закрепит за компанией звание пионера отрасли», – отметил Рашид Нежеметдинов.