В прошлом году был в тройке лидеров, теперь на 13 месте

Россия уступила в мировом рейтинге стабильности работы национальных сегментов интернета Бангладешу и Румынии. Причиной, как считают эксперты, стала политика централизации систем связи и самого российского интернета, которую проводят власти, сообщает РБК.

В этом году Рунет оказался на 13 месте в мире по устойчивости к возможным сбоям, согласно данным компании Qrator Labs, оказывающей услуги по противодействию DDoS-атакам. В рейтинге участвуют 244 государства. В топ-3 вошли Германия, Гонконг и Швейцария. Россию опережают такие страны как Украина (8 место), Бангладеш (10 место) и Румыния (11 место).

Рейтинг составляется на основе того, насколько национальные сегменты стран зависят от работы одного конкретного оператора и какая доля других операторов потеряют связь если произойдет сбой в его работе.

В 2016 году Россия входила в топ-3, впереди были только Великобритания и США. Хотя изменилась методология составления рейтинга, но и согласно старой Рунет значительно потерял позиции - отечественный сегмент интернета был бы на 12 месте.

«Законодательные инициативы, связанные с регулированием, лицензированием и другим чрезмерным контролем за сетями связи, способствуют укрупнению российского рынка. Небольшие провайдеры просто прекращают работу, не выдержав давления. Думаю, в ближайшей перспективе тренд на укрупнение в Рунете не только сохранится, но и существенно усилится, — поясняет гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. - Олигополия на рынке связи приводит к тому, что из-за сбоя в работе одного оператора страдает большое количество других сетей и, в конечном счете, абонентов. При этом полные отказы работы у крупных операторов случаются все чаще — недавние проблемы «Мегафона» тому пример».