Итоги первого месяца работы предоставлены Google Analytics и Яндекс.Метрикой

Напомним, телеканал RTVI перезапустился в эфире и диджитал-версии 19 июня . Помимо внешнего оформления сайта и телепередач, изменилось и содержание. Также телеканал помимо Нь ю-Йорка н ачал вещание из Москвы. Спустя месяц с небольшим после перезапуска опубликованы первые результаты работы в новом формате.

Результаты основаны на цифрах Google Analytics и Яндекс.Метрики за период с 1 по 31 июля. Из них следует, что за июль на сайт RTVI.com зашли 0,45 млн уникальных посетителей, совершивших 1,34 млн просмотров. 77% трафика предоставили соцсети. 60% посетителей в июле на сайте были впервые.

76% были из России, остальные из традиционных регионов присутствия - Канады, США, Германии, Израиля, Украины и Белоруссии.

66% аудитории – мужчины. Возраст 74% аудитории - от 18 до 34.

Более половины пользователей (56%) заходили на сайт с телефонов. Еще 5% - c планшетов.

За месяц телеканал выпустил больше 1000 новостей, каждая из которых кроме текста содержала в себе и видео «персонального ведущего» - это одно из главных нововведений, которое появилось на сайте канала – каждую новость можно как прочитать, так и посмотреть, для этого был введен формат «Персональных Ведущих».

Общее количество просмотров видео на сайте за месяц превысило 1,5 млн (включая ТВ-программы, дополнительные видео и «персональных ведущих»). На платформе «Одноклассников» выпуски шоу Леонида Парфенова «Намедни в Караоке» собрали больше 3,5 млн просмотров.