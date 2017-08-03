Результаты основаны на цифрах Google Analytics и Яндекс.Метрики за период с 1 по 31 июля. Из них следует, что за июль на сайт RTVI.com зашли 0,45 млн уникальных посетителей, совершивших 1,34 млн просмотров. 77% трафика предоставили соцсети. 60% посетителей в июле на сайте были впервые.
76% были из России, остальные из традиционных регионов присутствия - Канады, США, Германии, Израиля, Украины и Белоруссии.
66% аудитории – мужчины. Возраст 74% аудитории - от 18 до 34.
Более половины пользователей (56%) заходили на сайт с телефонов. Еще 5% - c планшетов.
За месяц телеканал выпустил больше 1000 новостей, каждая из которых кроме текста содержала в себе и видео «персонального ведущего» - это одно из главных нововведений, которое появилось на сайте канала – каждую новость можно как прочитать, так и посмотреть, для этого был введен формат «Персональных Ведущих».
Общее количество просмотров видео на сайте за месяц превысило 1,5 млн (включая ТВ-программы, дополнительные видео и «персональных ведущих»). На платформе «Одноклассников» выпуски шоу Леонида Парфенова «Намедни в Караоке» собрали больше 3,5 млн просмотров.