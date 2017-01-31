Но деловое сообщество не поддерживает идею из-за высоких рисков



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Патриарх Кирилл предложил создать "банки для бедных", передает ТАСС. Необходимость в таких финансовых институтах глава РПЦ объяснил распространением "практики ростовщичества" в сфере микрокредитования малообеспеченных граждан.

Принять участие в реализации такого проекта готовы лишь несколько микрофинансовых организаций, широкой поддержкой среди делового сообществ инициатива создания "банков для бедных" не получила. Кроме того, МФО заявили, что будут участвовать в её реализации, если РПЦ примет значительную часть рисков при создании такого финансового института на себя.

Предложение главы РПЦ опирается на опыт предпринимателя Мухаммада Юнуса по созданию системы кредитования беднейших жителей в Бангладеше. Созданный им "Гармен банк" кредитует население для создания собственного дела по ставке 20%. Дополнительных комиссий банк не взимает, проценты начисляются только на сумму основного займа.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что финансовый институт, предложенный патриархом Кириллом, может быть реализован по аналогии с исламским банкингом.