Православные смогут отмечать собственный День святого Патрика 30 марта



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Русская православная церковь включила в месяцеслов имена более полутора десятков европейских святых. Среди них - святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный как святой Патрик. На сайте Московской патриархии сообщается, что за ним закреплена дата 30 марта (17 марта по старому стилю).

Список «древних святых, подвизавшихся в пределах Запада», составляла Комиссия по составлению месяцеслова РПЦ. Учитывалось, почитают ли этих святых православные в западноевропейских епархиях и в других Поместных Православных Церквах. Главным условием было подвижничество до Великого церковного раскола 1054 года. Кроме того, от европейских святых требовались «безупречное исповедание православной веры», отсутствие упоминания в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом. Комиссия также опиралась на богословские труды.

Всего в месяцеслов включили 15 имен святых, которых почитают в Центральной и Западной Европе. Среди них — мученик Албан Британский, святитель Луп, епископ Труа, преподобная Женевьева Парижская, святитель Герман, епископ Парижский.

В западных странах День святого Патрика отмечается 17 марта, в день земной кончины небесного покровителя Ирландии. Он стал настоящим культурным явлением и празднуется не только ирландской диаспорой. Во многих странах, в том числе в России, 17 марта проводятся торжественные процессии.