Холдинг договорился с Remy Cointreau об эксклюзивной дистрибуции еще трех марок алкоголя



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ГК «Руст» заключила новое дистрибуторское соглашение с компанией Remy Cointreau, в рамках которого договорилась об эксклюзивной дистрибуции брендов коньяка и ликеров, которые раньше не были представлены на российском рынке, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на сообщение ГК.

Речь идет о коньяке Remy Martin 1738 Accord Royal и ликерах Cointreau Blood Orange и Cointreau Noir. В компании отмечают, что планируемая розничная стоимость новых напитков на российском рынке составит 5,5 тыс. рублей для коньяка, 1,5 и 2 тыс. рублей для ликеров.

«Мы нацелены на дальнейший значительный рост продаж высококачественных брендов Remy Cointreau в России»,— подчеркнул основатель и председатель совета директоров «Руста» Рустам Тарико. Гендиректор Remy Cointreau Валери Шапуло-Флоке считает, что новое соглашение позволит компании стать «лидером среди алкогольных напитков «исключительного качества» в России.

«Руст» начал сотрудничество с Remy в 2005 году с дистрибуции коньяков под брендом Remy Martin в России. Позже портфель был расширен: в него вошли коньяки Louis XIII, ликер Cointreau, греческий напиток Metaxa, французский бренди St-Remy (с 2009 года), виски Bruichladdich, джин The Botanist (с 2014 года) и барбадосский ром Mount Gay Rum (с 2011 года).

По итогам прошлого года продажи портфеля Remy Cointreau выросли в России на 9% в натуральном выражении. В первом квартале 2017 года продажи увеличились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.