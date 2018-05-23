Рассмотреть целесообразность соответствующего предложения ведомство поручило Ростуризму

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете в России деятельности сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com. Представить свою позицию по этому вопросу Федеральное агентство по туризму должно до 4 июня, сообщает РБК.

По данным издания, соответствующее поручение дал департамент туризма и региональной политики Министерства культуры. В апреле с аналогичной инициативой запретить деятельность Booking.com выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, направив предложение в Минкультуры.

Согласно инициативе, запрет должен распространяться на бронирование отелей в России пользователями, находящимися в России. По мнению автора инициативы, сервис фактически является туроператором, но при этом не платит соответствующих взносов.

Предприниматель заявил, что Booking.com остается единственным каналом продаж для многих российских отелей, через который проходит более 70% индивидуальных бронирований. При этом корпорация из США получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.

Ростуризм собирается запросить мнение профильных профессиональных сообществ и до 4 июня представить позицию по вопросу запрета сервиса.