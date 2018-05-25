Ведомство считает необходимым модернизировать систему учета туристов в России

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил модернизировать систему статистического учета туристов в России. Об этом он рассказал на сессии «Денежный турпоток. Туризм на экспорт» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

"Переда нами стоит серьезная задача — модернизация статистического учета", — сказал Олег Сафонов. Он предположил, что при учете туристов, въезжающих в тот или иной регион России, можно было бы использовать достижения цифровой науки и техники.

В частности, повсеместное использование гаджетов позволяет применить этот метод. «Так как у всех есть мобильные устройства, которые позволяют со 100%-ной вероятностью посчитать всех путешествующих в тот или иной регион», — пояснил руководитель Ростуризма.

Модернизация системы учета туристов в России позволит также уточнить вклад туристической отрасли в ВВП страны. «Вклад туризма в настоящее время в экономику составляет 3,47% от ВВП, или 3 трлн рублей. Если мы эту работу проведем, то прямой вклад туризма в ВВП может быть выше, чем 3,47% ВВП», — добавил Олег Сафонов.