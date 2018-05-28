Аппарат предназначен для правоохранительных органов и компаний, у которых есть своя коммерческая тайна

Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» создал первый в России мобильный телефон с криптозащитой. Аппарат, получивший название «Круиз-К», был представлен на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов-2018», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря концерна.

«Круиз-К» обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном.

«Не нужно много автоматических телефонных станций, чтобы соединить IP-телефонию и обыкновенный двух- или четырехпроводной телефон. В единую сеть объединяется зашифрованный „Круиз“ и обыкновенный телефон, все это соединяется в единую сеть АТС. Это позволяет проводить зашифрованные секретные звонки на обычный телефон, они также будут шифроваться», — объяснил инженер-разработчик концерна Федор Волков.

Телефон обещают выпустить в свободную продажу. Сейчас его покупкой заинтересовались силовики, представители власти и коммерческие компании, у которых есть своя коммерческая тайна. Стоимость аппарата пока не раскрывается.