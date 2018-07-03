ВЦИОМ выяснил степень удовлетворенности российских граждан своей жизнью

Все индексы социального самочувствия в июне 2018 года оказались ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизились и оценки материального положения граждан, а также экономической и политической ситуации в стране, сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, индекс удовлетворенности российских граждан своей жизнью оказался равен 53 пунктам, еще год назад этот показатель достигал 56. Жизнь в целом устраивает 46% россиян, об обратном заявили 23% респондентов. Также за год значительно снизился уровень социального оптимизма — с 59 пунктов до 36.

Что касается индекса оценок экономической обстановки в стране, то он тоже в значительной степени снизился — 37 пунктов против 53 годом ранее. Доля респондентов, оценивающих положение дел в российской экономике ниже среднего, в два раза превышает долю тех, кто дает положительные оценки.

Своим материальным положением довольны лишь 14% опрошенных, негативную оценку при этом дают 25% респондентов, в остальном преобладают средние оценки.

ВЦИОМ связывает ухудшение социального самочувствия россиян с ростом цен на горючее и с повышением пенсионного возраста.

Ранее ВЦИОМ подсчитал, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (31%) выразил желание уехать из страны. Наиболее привлекательными странами для постоянного места жительства называли Германию, США и Испанию.