"Мои вкусы весьма специфичны"

Обычным мобильным приложением для знакомств уже никого не удивишь. Теперь люди все чаще знакомятся из-за одинакового роста и любви к бороде или на фоне ненависти к чему угодно. Мы выбрали для вас 5 самых странных приложений для знакомств.

Hater – знакомства на почве ненависти

Hater – это приложение для знакомств, которое подбирает партнера на почве ненависти к разным вещам. По интерфейсу оно работает как Tinder – пользователю предлагается свайпать влево, вправо, вниз и вверх. При этом вместо партнера предлагается оценивать предметы, темы и людей.

В приложении уже свыше 2 тысяч явлений, которые можно оценить. Там есть холодная погода, Дональд Трамп, Тейлор Свифт, здоровая пища и дакфейс. Пользователю предлагают познакомиться с людьми, которые ненавидят то же, что и он. Когда человек определился с тем, что он не любит, ему показывают людей, которые находятся поблизости и ненавидят такие же вещи.

Приложение прославилось не только необычной идеей, но и удачными рекламными акциями. Например, 14 февраля они спроецировали на нескольких городских улицах изображения Владимира Путина, который обнимает беременного Дональда Трампа.

Тиндер 1917 – знакомства 100 лет назад

Если вам надоело знакомиться с живыми людьми, можно найти себе «пару» среди исторических деятелей, которые жили в 1917 году. Проект «Тиндер 1917 года» позволяет выбрать партнера среди российский писателей, поэтов, философов и композиторов, которые жили 100 лет назад.

Сервис тоже устроен как аналог «Тиндера». При входе нужно выбрать, с людьми какого пола вы хотите познакомиться, а после этого сайт будет предлагать вам фотографии возможных партнеров. Каждый выбор сопровождается цитатой о любви.

Например, Лиля Брик делится советом: «Лучше всего знакомиться в постели», а Николай II сожалеет о скоротечности чувств: «Сегодня меня посетило чувство влюблённости, отобедав, сие чувство пропало».

Pure – быстрые секс-знакомства

Приложение создано для быстрых секс-знакомств. Pure позволяет найти партнера для срочного секса.

Приложение устроено так, что в нем нельзя переписываться больше часа. Связаться с понравившимся человеком можно, поставив лайк и запросив дополнительные фотографии.

При этом заявка на поиск партнера в публичном доступе показывается только час. После этого анкета исчезает. Новым пользователям доступно 7 бесплатных заявок для знакомств на вечер, а дальше каждая заявка становится платной.

Bristlr – знакомства для тех, у кого есть борода

Bristlr – это сервис знакомств для людей, которым нравятся бороды. В приложении могут зарегистрироваться мужчины, у которых есть борода, и женщины, которые хотели бы познакомиться с бородачами. Сейчас в приложении зарегистрировано уже более 50 тысяч человек.

Tall Friends – знакомства для высоких

Tall Friends – это сайт знакомств для высоких людей. В нем можно найти партнера по росту – для этого есть специальный фильтр в поиске.

Аннотация на сайте говорит, что это – самый лучший и крупный портал для романтических знакомств с высокими людьми. Благодаря нему любой человек может найти себе партнера с ростом выше среднего.

Кроме фильтра по росту, сайт ничем не отличается от остальных сайтов знакомств. Для начала общения необходимо заполнить анкету с информацией о себе, а также выложить несколько фотографий.