ВЦИОМ провел опрос о бедности



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Россияне назвали бедными людей с ежемесячным доходом ниже 15 506 рублей на члена семьи. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше (21 681 рублей), а в селах ниже (12 478 рублей). В 2015 году бедными считали людей, доход которых не превышал 11 173 рублей. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Согласно результатам опроса, сейчас группа бедных составила 35%: 6% опрошенных отметили, что для них затруднительна покупка продуктов, 29% - что им не хватает денег на одежду. 39% сообщили, что денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора или мебели является проблемой. И только 2% заявляют, что могут позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое.

При этом за год число бедных уменьшилось: в марте 2016 года такими себя признали 42% опрошенных. Минимальной группа была в марте 2014 года (20%).

За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали. У многих "докризисные" доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров стоит дорого даже в сельской местности. Однако социальную напряженность несколько снижает реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения. Ведь к подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а потребление выше этого уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15 506 рублей» Иван Леконцев, аналитик ВЦИОМ

Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 9 тысяч 691 рубля и 8000 рублей для пенсионеров.