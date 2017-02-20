Средний класс начал внимательно следить за своими тратами



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Средний класс россиян заменил относительно дешевый виски, по цене 500-700 рублей за бутылку, водкой среднего ценового сегмента - по 300-400 рублей. в кризис граждане России стали внимательнее относиться к собственным тратам на все покупки, в том числе и алкоголь. Об этом “Российской газете” рассказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. В общей сложности водка заняла до 85% рынка крепкого спиртного в России.

По словам Вадима Дробиза, продажи за последние два года упали практически по всем видам дорогого алкоголя. По виски импорт упал на 35%, продажи - на 38%, или 20 миллионов литров. По итогам 2016 года они составили 40 миллионов литров.

В 2015 и начале 2016 года пострадал объемообразующий сегмент недорогого импортного виски, рассказала управляющий директор компании Diageo по России Светлана Наумова.

По ее словам, это логично, так как он рос за счет тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь - водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим.