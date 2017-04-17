Российские сотрудники жалуются и на замкнутые, и на открытые пространства



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Большинство российских сотрудников сталкиваются с некомфортными условиями работы. Только 18% все равно, как организовано пространство офиса. Остальные недовольны работой в замкнутом пространстве - 52% офисных работников в России испытывают там симптомы клаустрофобии.

Не нравятся им и опенспейсы: удовольствие от работы в открытом офисном пространстве испытывают всего 16% респондентов. Таковы результаты исследований компании «Регус», рекрутингового сервиса Superjob и агентства «Анкор», пишет «Коммерсантъ».

Поклонниками open space скорее являются мужчины (19% против 13% женщин) и люди моложе 24 лет (20% против 14% среди 45-летних). Кабинетную систему предпочитают люди средней возрастной группы — от 35 до 44 лет - и с доходом более 45 тысяч рублей в месяц (по 63%).

Российские компании готовы переводить сотрудников на частично удаленную работу, чтобы сделать условия работы более комфортными. В настоящее время, по оценке Headhunter, около 20% компаний содержат офис для работы с клиентами и только 16% не могут предложить сотрудникам удаленную работу из-за специфики своей деятельности.

Одна из мотиваций для перевода сотрудников на «удаленку» - экономия: большинство компаний (52%) тратят на содержание офиса от 6% до 20% своей прибыли, каждой четвертой компании офис обходится в 1–5% прибыли, в то время как 14% компаний тратят на офис до половины всех заработанных средств. В будущем году более трети (39%) руководителей бизнес-подразделений и директоров компаний в России планируют разрешить своим подчиненным работать в удаленном режиме один или два дня в неделю, еще 10% не против удаленной работы сотрудников в течение всей рабочей недели.

Однако занятость из дома чревата конфликтами с членами семьи и снижением продуктивности. Как показывают исследования Высшей школы экономики, зачастую близкие расценивают «удаленку» как отсутствие занятости и пытаются привлечь фрилансера к другим делам.