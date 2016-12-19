Они символизируют многообразие видов и источников энергий в нашей стране



Иллюстрация: пресс-служба

Оргкомитет, предсндателем которого является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, одобрил слоган и фирменный стиль российской секции на "ЭКСПО-2017", сообщает пресс-служба ГК "Формика", оператора российского участия на всемирной специализированн ой выставке.

Основной вариант логотипа представляет собой слово "RUSSIA" и слоган российского участия в "ЭКСПО-2017". Цветное наполнение логотипа символизирует многообразие видов и источников энергий, которые, сливаясь в единый поток, служат будущему.

Главным элементом фирменного стиля стал паттерн, образованный соединением множества цветных концентрических окружностей. Яркие динамичные круги, соединяясь, символизируют многообразие энергетических ресурсов России.

В качестве слогана выбрана фраза United Energy Flow ("Единый энергетический поток"), который также как и фирменный стиль, отражает концепцию российского участия в "ЭКСПО-2017". Слоган образно представляет энергию будущего как единый поток, объединяющий все энергетические ресурсы страны. Авторами утвержденного фирменного стиля и слогана стала креативная группа дизайн-студии Format, входящей в ГК Formika.

"ЭКСПО-2017" состоится в казахстанском городе Астана. Тема выставки - "Энергия будущего", ожидается, что участие в ней примут более 100 стран и международных организаций, и 2-3 миллиона посетителей.

Российская экспозиция на "ЭКСПО-2017" обещает стать глобальной дискуссионной площадкой, которая соберет лучшие умы мира, глав государств, представителей крупных международных корпораций. Здесь будут подниматься вопросы мирового масштаба, и обсуждаться вызовы, которые стоят перед нами сегодня в сфере грамотного и эффективного использования энергоресурсов, поиска баланса энергетических источников - природных недр и альтернативной "зеленой" энергетики.