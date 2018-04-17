Российские банки выигрывают у европейских в оказании повседневных услуг

Международная консалтинговая компания Deloitte Digital включила Россию в топ-5 стран — лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA. Россия обошла такие страны как Великобритания, Франция и Австрия, сообщает РБК.

В первую пятерку стран, помимо России, вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Успех отечественного сектора, по мнению экспертов, связан с тем, что большинство российских банков довольно молоды и их развитие происходило уже в цифровую эпоху. Средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели — восемь-десять лет, что позволило им быстрее адаптироваться по сравнению со старейшими мировыми банками с выстроенной системой классического офлайн-банкинга.

Чтобы оценить работу банков, эксперты становились их клиентами и тайно тестировали офлайн- и онлайн-сервисы. Из числа российских банков были протестированы 12 кредитных организаций: Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и др. Кроме того, проводились опросы, благодаря которым был составлен список 26 самых популярных операций.

Итоговая оценка в целом зависела от двух факторов — наличия или отсутствия того или иного функционала и степени важности операции, для которой этот функционал необходим, с точки зрения клиента.

Российские банки выигрывают у большинства банков региона EMEA, в частности, в оказании повседневных услуг: управление платежами, проведение переводов, пользование картами. Однако в процедуре по открытию счетов, адаптации нового клиента и в области кросс-продаж отечественные кредитные организации уступают европейским.