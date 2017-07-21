Требования властей РФ были связаны в основном с «национальной безопасностью»



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В рейтинге стран, которые чаще всего просили Google удалить данные из поисковика, первой оказалась Россия. Об этом сообщается в отчете Transparency Report.

Россия направила запросов больше, чем все остальные страны вместе взятые: по итогам 2016 от властей РФ поступило более 13 000 запросов, другие страны всего – 9 000. 85% требований властей связаны с обеспечением «национальным безопасности», 5% из них касаются критики представителей власти, 2% связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

Во второй половине 2016 года Google приняла более 11 000 запросов, из которых 43,4% касались видео на YouTube, а 43,2% – поиска. В итоге компания удалила или заблокировала ресурсы по 74% заявок. В России на канале YouTube были заблокированы 160 роликов, подходящих под видео экстремистского характера.

В списке тех, кто часто направлял свои запросы на удаление в Twitter, Россия также среди лидеров (2100 жалоб). На первом месте – Турция. В общей сложности на территории РФ Twitter ограничил доступ к 65 страницам и скрыл 271 сообщение с пропагандой суицида, экстремистским материалом и информацией, которая нарушает закон «О персональных данных».