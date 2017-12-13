Информационное агентство организует работу мультимедийных центров для российских и международных СМИ



РИА Новости / Владимир Песня

Информационное агентство «Россия сегодня» организует работу городских мультимедийных пресс-центров для российских и международных СМИ во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Главное международное футбольное событие пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля.

Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоватьсяоборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

У агентства уже имеется успешный опыт по организации пресс-центров, «Россия сегодня» работало по аналогичному образцу на кубке Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.