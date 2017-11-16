Россия представила свою заявку на проведение ЭКСПО-2025. Презентацию провели ведущий Первого канала Владимир Познер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В случае победы, выделяемые на Урале площади станут самыми большими за всю историю проведения всемирных выставок.

«Огромная территория предоставляется для организации ЭКСПО-2025 – 555 га. Это огромный район – 2,5 миллиона квадратных метров площадей будет построено. Это будет суперсовременная, по всем самым последним доступным технологиям созданная инфраструктура», – отметил Денис Мантуров.

По словам членов делегации, Екатеринбург превратится в город будущего, где технологии служат единственной цели – делать людей счастливыми. Эта идея легла в основу ролика для презентации, рассказывающего, о каких технических устройствах мечтают самые разные жители страны.

«Наш ролик начинается с довольно печальных вещей: со слепого, с человека, который потерял жену… Это минорное настроение постепенно поворачивается в том смысле, что говорится, как новая техника, искусственный интеллект может все-таки способствовать, помочь таким людям», – поясняет Владимир Познер.

Конкурентами Екатеринбурга будут Париж, Осака и Баку. Решение станет известно через год.

Состав творческой группы:

Клиент: заявочный комитет ЭКСПО-2025

Тото Дарч – Заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникации

Агентство: FRESH CREATIVITY

Креативный продюсер – Шениара Мишель

Креативная группа: Александр Саванин, Филипп Юрьев, Ксеня Казанцева, Максим Гюльсевер

FRESH PRODUCTION:

Режиссер: Филипп Юрьев

Оператор-постановщик: Андрей Николаев

Художник-постановщик: Ангелина Терехова

Исполнительный продюсер: Мишель Шениара

Продюсер: Максим Гюльсевер

Ассистент продюсера: Евгений Садовой

Пост-продакшн продюсер: Лео Цой