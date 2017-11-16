Россия представила свою заявку на проведение ЭКСПО-2025. Презентацию провели ведущий Первого канала Владимир Познер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В случае победы, выделяемые на Урале площади станут самыми большими за всю историю проведения всемирных выставок.
«Огромная территория предоставляется для организации ЭКСПО-2025 – 555 га. Это огромный район – 2,5 миллиона квадратных метров площадей будет построено. Это будет суперсовременная, по всем самым последним доступным технологиям созданная инфраструктура», – отметил Денис Мантуров.
По словам членов делегации, Екатеринбург превратится в город будущего, где технологии служат единственной цели – делать людей счастливыми. Эта идея легла в основу ролика для презентации, рассказывающего, о каких технических устройствах мечтают самые разные жители страны.
«Наш ролик начинается с довольно печальных вещей: со слепого, с человека, который потерял жену… Это минорное настроение постепенно поворачивается в том смысле, что говорится, как новая техника, искусственный интеллект может все-таки способствовать, помочь таким людям», – поясняет Владимир Познер.
Конкурентами Екатеринбурга будут Париж, Осака и Баку. Решение станет известно через год.
Состав творческой группы:
Клиент: заявочный комитет ЭКСПО-2025
Тото Дарч – Заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникации
Агентство: FRESH CREATIVITY
Креативный продюсер – Шениара Мишель
Креативная группа: Александр Саванин, Филипп Юрьев, Ксеня Казанцева, Максим Гюльсевер
FRESH PRODUCTION:
Режиссер: Филипп Юрьев
Оператор-постановщик: Андрей Николаев
Художник-постановщик: Ангелина Терехова
Исполнительный продюсер: Мишель Шениара
Продюсер: Максим Гюльсевер
Ассистент продюсера: Евгений Садовой
Пост-продакшн продюсер: Лео Цой