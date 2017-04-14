МИД РФ разработал собственный проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности»



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Россия предлагает изменить существующие правила борьбы с киберпреступностью в мировом масштабе. Будапештскую конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года МИД РФ намерено заменить недавно разработанной конвенцией ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности», пишет «Коммерсант».

Впервые проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» был представлен иностранным партнерам РФ в прошлом году - на созванном секретарем Совбеза Николаем Патрушевым совещании руководителей спецслужб в Санкт-Петербурге. На этой неделе его обсуждали на закрытом мероприятии под эгидой ООН в Вене.

Москва подготовила его как альтернативу Конвенции о компьютерных преступлениях Совета Европы, подписанной в столице Венгрии в 2001 году и более известной как Будапештская конвенция. На сегодняшний день ее ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, включая все страны ЕС, а также США, Японию, Австралию и Израиль. Единственной страной-членом Совета Европы, не подписавшей конвенцию, стала Россия.

Москву не устроила статья конвенции о «трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным», которая позволяет различным спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран. Власти России посчитали, что предоставление таких возможностей иностранцам будет угрожать безопасности и суверенитету страны.

Проект конвенции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» в российском МИДе называют «новаторским» и «универсальным», особо подчеркивая, что он учитывает многочисленные изменения в сфере IT-преступлений, которые произошли с 2001 года, и приемлем для всех стран-членов ООН, а не только для западных. Документ, разработанный МИДом, не предусматривает возможностей вмешательства спецслужб одних стран в сети других и включает в себя отдельную статью о защите суверенитета.