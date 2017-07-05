Владимир Путин призвал к эффективному использованию данных средств



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На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин заявил, что в 2017 году органы власти потратят 200 млрд руб. на информационные технологии, сообщает РИА Новости.

"В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 миллиардов рублей. Я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег, этих средств", — сказал Путин.

Кроме того, президент в ходе заседания отметил, что Москва в применении цифровых технологий в городской инфраструктуре опережает мировые мегаполисы. Кроме того, у страны есть возможности развивать информационные технологии и в регионах. В настоящее время по динамике распространения широкополосного интернета и беспроводных сетей Россия находится на уровне ведущих стран.