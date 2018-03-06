Герман Клименко рассказал о технических и программных возможностях страны

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко в интервью каналу НТВ заявил о готовности РФ к отключению от мирового интернета.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», — сообщил Клименко.

По его словам, если завтра Россию отключат от «рубильника», то он не знает, пройдет ли это для кого-то безболезненно. Однако те граждане, которые держат информацию за границей, наверное, будут испытывать определенные трудности.

«Я уверен, что безболезненно не будет, что обязательно где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится, — но в целом технически и программно у нас есть координационный центр доменов, на котором есть программное обеспечение свое», — пояснил он.

Клименко, в частности, напомнил, что в настоящее время функционирует сегмент сети интернета, созданный в 2017 по указу Владимира Путина специально для государственных служащих. «У нас все чиновники, все государственные учреждения находятся за таким большим „китайским файерволом“ — то, чем всех пугают. Ну, вроде пока все живы», — сказал советник президента.

Кроме того, в 2010 году постановлением кабинета министров России было решено полностью перейти на российское ПО в течение пяти лет. «За пять лет перешло всего одно ведомство — ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме, и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда», — подытожил Клименко.