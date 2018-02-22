Аппараты для выхода на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ получат командиры, допущенные к документам «особой важности»

Российским офицерам, имеющим допуск к документам особой секретности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства М-663С «Атлас», сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В конце прошлого года офицеры ключевого командного звена уже получили такие аппараты. Через обычные сотовые сети телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. За криптографическую защиту речевой информации отвечает специальный блок, шифрующий сигнал. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования.

Телефоны выполнены в металлопластиковом корпусе с сапфировым стеклом, оснащены цветным дисплеем и MP3-плеером. Аппарат способен выдержать перепад температур от -20 до +50 градусов . Он сохраняет выдерживает получасовое погружение в воду на метровую глубину. Такая модель выпускается в ограниченном количестве - около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоимостью 115 тыс. рублей собирают вручную около четырех месяцев.

Телефон, по мнению экспертов, позволит эффективнее управлять войсками. Обычный «гражданский» аппарат уязвим для спецслужб других государств. Устройства недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей, считают они.