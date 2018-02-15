Платформа Viewst от Profit Button поможет собрать креативный баннер в режиме одного окна

Российская компания Profit Button запустила платформу Viewst для создания подвижных баннеров, не перекрывающих контент в мобильных устройствах. Это решение стало альтернативой разработкам Google в премиальном сегменте мобильной рекламы. Платформа позволяет рекламодателям и издателям «собирать» в конструкторе собственный формат баннера, запускать и анализировать его.

По мнению основателя компании Виктории Дубень, рынок рекламных технологий фактически принадлежит монополистам, которые пытаются разработать новые подходы к удержанию внимания пользователя. Новые форматы не дают пользователям читать контент и замедляют загрузку статей или роликов.

По данным международной маркетинговой компании Smart Insight, для стандартных баннеров средний показатель кликабельности CTR (Click through rate) в мобайле не превышает 1%. «Для сравнения – наш показатель не падает ниже 3%, а среднее значение держится на уровне 5%, были кампании с CTR 13-14%», – говорит Виктория Дубень.

Стартап Profit Button открыл представительство в Нью Йорке в конце 2017 года. Кроме того компания работает в четырех странах Африки – Кении, Нигерии, Танзании и Гане – и ведет переговоры о запуске в ЮАР. Компания также планирует выйти на рынок в Филиппинах и открыть представительство в Сингапуре. Первая тестовая кампанию в Индонезии пройдет в партнерстве с SVG, Dentsu Aegis Network.

Весной 2018 года платформа Viewst будет запущена в PRO-режиме с расширенным списком функций.