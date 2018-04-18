Первый показ картины состоится на Каннском кинофестивале

Прокатчиком анимационного проекта «Союзмультфильма» «Гофманиада» стал Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу российской киностудии.

WDSSPR выступит прокатчиком «Гофманиады» и на территории стран СНГ. Точная дата старта проката еще не определена. Предполагается, что первый показ состоится на Каннском кинофестивале. В «Союзмультфильме» сообщили, что у студии с Disney уже был опыт успешного сотрудничества.

«У российских киностудий есть позитивный опыт работы с Disney. Компания уже выступила дистрибьютором таких фильмов как „Рассказы“ Михаила Сегала, „Звезда“ Анны Меликян, „Коллектор“ Алексея Красовского, „Хороший мальчик“ Оксаны Карас, „Рай“ Андрея Кончаловского, „Большой“ Валерия Тодоровского, „Холодное танго“ Павла Чухрая, „Довлатов“ Алексея Германа Младшего», — сообщила представитель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Гофманиада» — анимационный кукольный проект «Союзмультфильма», работа над которым продолжалась 15 лет. Каждая кукла в фильме выполнена вручную по эскизам художника мирового уровня Михаила Шемякина. Героев мультфильма озвучили Вячеслав Полунин, Алексей Петренко, Александр Ширвиндт и другие.

Картина поставлена по мотивам трех сказок немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». Действие «Гофманиады» разворачивается вокруг самого писателя, смешивая воображаемый мир его произведений и обыденную жизнь государственного служащего.