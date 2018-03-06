В прошлом году россияне стали чаще покупать продукты, стремясь самостоятельно готовить пищу дома

Показатели рынка продуктов повседневного спроса демонстрировали в 2017 году падение на 0,6% по сравнению с — 0,9% в 2016. В прошлом году россияне стали чаще покупать макароны и соусы к пасте, стремясь самостоятельно готовить пищу дома, сообщается в исследовании Nielsen.

Более половины (51−56%) россиян сокращали свои расходы на питание вне дома, а в это время производители и ритейлеры увеличивали предложение продуктов для приготовления. Количество товарных позиций пасты на полке растет с 65 в 2016 году до 72 в 2017, специй — с 78 до 86, соусов — с 88 до 100, растительного масла — с 34 до 39 в растительных маслах.

На фоне роста предложения заметна и тенденция к сокращению цены за одну единицу товара в пасте (с 3,4% в 2016 году до 2,3% в 2017), соусах (с +6,7% до -0,6%), растительных маслах (+6,5% до -11,5%) и специях (с +6,6% до 2,6%).

Продажи пряностей и специй выросли на 2,5%, растительного масла — на 0,7%, при этом сегмент смеси оливкового и подсолнечного масел уверенно наращивает продажи на 33,9% относительно 2016 года. Наряду с пастой рост продаж также отмечался в категории гречки (+25,8%) и риса (+2,5%).

Помимо роста продаж в области средств для приготовления пасты, стремительно увеличиваются объемы реализации товаров детского питания и промышленных кормов для собак и кошек. В совокупности указанные категории стали третьими по росту (+2,8%) среди всех фудовых категорий FMCG, уступив только категории детского питания (+3,8%) и кормов для животных (+6,7%).

