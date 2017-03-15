В России появится рамочный закон о разрешительных видах деятельности



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Минэкономики по поручению президента РФ готовит проект закона о разрешительных видах деятельности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова.

До сих пор в России не существовало подробного перечня видов разрешений. Сейчас существует 541 вид разрешительной деятельности, в том числе лицензирование, госрегистрация, аттестация, сертификация. Видов надзора, число которых призвана сократить административная реформа, - 199. В 44% случаев за разрешение бизнес должен платить. В 52% такие документы формально бесплатны, в 4% случаев этот вопрос не урегулирован.

Больше всего разрешительных режимов - у ЦБ (42), у Росавиации (38), Росприроднадзора (30) и Ростехнадзора (26). Однако, несмотря на столь большое число разрешений, сокращение их числа не предусмотрено.

Новый проект будет состыкован с другим рамочным законом - о контроле и надзоре, который также готовит Минэкономики, пояснил Михаил Абызов. Законопроект о разрешительных видах деятельности будет готовиться долго - как отметили в Минэкономики, о конкретных сроках говорить преждевременно. «Пока проект на стадии концепции»,- отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. «До конца мая концепция будет представлена для обсуждения - сначала в экспертном сообществе, потом на площадках бизнес-объединений»,- пообещал Михаил Абызов.