Флешмоб с хештегом #учителятожелюди приобрёл вирусную популярность в соцсетях

Учителя со всей России решили поддержать преподавательницу, которую уволили за фото в купальнике. Педагоги стали публиковать в соцсетях собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье, сопровождая посты хештегами #учителятожелюди.

Такая акция проходит в знак поддержки Виктории Поповой. Учительница в свободное время занималась в модельной школе и снималась в купальнике. Снимки публиковались в рекламных целях и попали в руки директору учебного заведения. После этого Виктории Поповой было предложено уйти по собственному желанию, в противном случае ей пригрозили увольнением за систематические дисциплинарные нарушения.

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, многие вступились за учительницу. В акции активно приняли участие преподаватели со всей России, в том числе и учителя — мужчины. В своих постах они заявили, что идея создать всероссийскую акцию поможет учителям доказать, что они тоже имеют право делать фото в купальниках и это не повод для увольнения.

«Считаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь вне стен школы, и никому до этого не должно быть никакого дела. Выкладываю эту фотографию в белье в знак поддержки и передаю пламенный привет особо любопытным мамашам моих нынешних и бывших учеников», — заявила учительница из Кемерово Олеся Дорожко.

«Хочу рассказать, что у меня не только есть под одеждой тело и я не только иногда купаю его в купальнике», — написала учительница истории Анна.