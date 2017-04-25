Прирост абонентов за первый квартал стал самым низким за последние 5 лет



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По итогам первого квартала 2017 года рынок платного ТВ в России вырос всего на 180 тыс. подписчиков, что стало самым низким приростом за последние пять лет, следует из отчета исследовательской компании «ТМТ Консалтинг».

«Уже второй год подряд рынок платного ТВ демонстрирует спад в первом квартале: темпы роста абонентской базы замедлились, и приток новых абонентов уже не компенсирует сезонность в выручке спутниковых операторов», - отмечает «ТМТ Консалтинг».

Из отчета следует, что выручка операторов платного ТВ на конец марта составила 20,1 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 3,4%. Средний счет на абонента в месяц по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 7 рублей - до 162 рублей.

Около 90% новых подключений пришлось на пятерку крупнейших операторов. Так, лидер рынка – «Триколор ТВ», смог увеличить абонентскую базу на 10 тысяч, до 12,15 млн домохозяйств. Прирост «Ростелекома» составил 110 тысяч подписчиков, до 9,41 млн, ГК «Орион» получила 25,5 тысяч клиентов, всего у оператора их 2,978 млн. Общее количество абонентов по итогам квартала достигло 41,38 млн.

Активнее всего с начала 2017 года абоненты подключались к IPTV, где прирост составил более 100 тыс. абонентов, а доля этого сегмента от всего платного ТВ составляет 15%. По оценке «ТМТ Консалтинг», рост числа подключений в сегменте IPTV за отчетный период мог быть в два раза больше - свыше 200 тысяч.