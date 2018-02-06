Подписанный президентом закон о введении обязательной классификации коснется гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий присваивать «звезды» российским гостиницам, пляжам и горнолыжным курортам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон запрещает предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства и использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие указанным в документе. Аналогичный запрет установлен в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

Работу по классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных курортов будут проводить аккредитованные организации. Сведения о присвоенной категории будут содержаться в выданном организацией аттестате, который действует три года. С 1 июля 2019 года обязательная классификация коснется гостиниц, номерной фонд которых превышает 50 номеров. С 1 января 2020 года она распространится на гостиницы с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года – на все гостиницы.

За нарушение закона вводится административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб, для юридических лиц – от 1/40 до 1/20 выручки за календарный год, предшествующий году нарушения, причем его сумма не может быть меньше 50 тыс. руб.