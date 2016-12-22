Пассажиры Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска получать доступ к беспроводному интернету



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Российские международные аэропорты объединят единой сетью беспроводного интернета. Займется развитием такой сети эксклюзивный оператор Wi-Fi в столичной подземке - компания "МаксимаТелеком". Об этом Коммерсанту рассказал официальный представитель оператора, Илья Грабовский.

Развивать сеть беспроводного интернета в аэропортах будет компания "Беспроводные технологии", зарегистрированная в августе этого года (согласно данным ЕГРЮЛ - прим.ред). Компания возьмет основные расходы на необходимое оборудование и строительство сети на себя. При этом "МаксимаТелеком" в качестве основного партнера проекта организует системы идентификации пользователей, маркетинговой аналитики и платформу монетизации, пишет Коммерсант.

В первую очередь доступ к интернету получат пассажиры Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска. Суммарный пассажиропоток этих аэропортов превышает 7 млн человек в год. Кроме того, в ближайшее время к этим регионам компании планируют подключить аэропорты Иркутска и Хабаровска, с пассажиропотоком 1,7 млн и 1,8 млн человек соответственно.

Зарабатывать партнеры планируют за счет продажи рекламы в этой сети. В "МаксимаТелеком" Sostav рассказали, что механика продажи рекламы будет такой же, как и в любой другой сети оператора. Реализовывать рекламные возможности будет также собственный сейлз-хаус оператора. Доходы от рекламы будут перераспределяться между участниками, но в какой пропорции - не раскрывается.

На сегодняшний день компания "МаксимаТелеком" (вышла на рынок в 2004 году) развивает беспроводной интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга, на наземном транспорте столицы, в пригородных сообщениях московского региона. Во всех сетях компании рекламодателям доступны несколько рекламных форматов: брендированная страница авторизации, баннер после авторизации в сети. Кроме того сеть интегрирован Яндекс.Директ.