Она позволяла публиковать сообщения от имени любого пользователя сервиса без доступа к его аккаунту



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Российская IT-компания Digital Security нашла уязвимость в Twitter, которая позволяет публиковать твиты от имени любого пользователя сервиса микроблогов, не имея доступа к его аккаунту.

По данным компании, уязвимость она обнаружила еще в конце февраля, но заявлять об этом публично не стали, чтобы проверить наличие схожих «дыр» в безопаcности Twitter. Сервис устранил найденную уязвимость спустя несколько суток после её нахождения.

«Эта уязвимость особо опасна в связи с тем, что с ее помощью возможно разместить заведомо ложную информацию не в одном, а сразу в нескольких крупных аккаунтах (например, новостных изданий, политиков мирового уровня, звезд шоу-бизнеса и так далее), причем проэксплуатировать ее мог любой более или менее продвинутый пользователь», - говорится в пресс-релизе Digital Security.