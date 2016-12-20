Победители специального приза «Прорыв года» получат членство в АКАРе

Международный фестиваль рекламы Red Apple совместно с Российской Академией Рекламы учредили спец-приз «Прорыв года» за самое смелое и нестандартное рекламное решение. Победителя определят сами Академики и наградят членством в АКАР на 2017 год. Напоминаем, что осталось всего 3 дня, чтобы зарегистрироваться и подать работы на официальном сайте!

Принять участие в конкурсе можно, подав работу в одну из 18 номинаций: «Социальная реклама», «Креативная эффективность», «Indoor реклама», «Радиореклама», «Промокампании», «Наружная реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Печатная реклама», «Медиа проекты», «Этикетка и упаковка», «DM-материалы и рекламные сувениры», «Инновационная реклама», «Рекламные кампании», «Интерактивная реклама (инструменты)», «Интерактивная реклама (кампании)», «Коммуникационный дизайн», «Телевизионная и кино реклама», «Телевизионная и кино реклама» (мастерство).

Результаты конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт в рамках фестиваля 16-17 февраля 2017 года в Digital October. Международный фестиваль рекламы Red Apple - это уникальное мероприятие, которое ежегодно объединяет представителей креативной индустрии, трендсеттеров и инноваторов не только в рекламной отрасли, но и в творческой среде.

Ежегодно на площадке фестиваля выступают спикеры из международных и российских рекламных агентств, известные журналисты, бизнесмены, политики, и многие другие эксперты. В этом году среди приглашённых гостей Дмитрий Ливанов, Татьяна Черниговская, Стас Старовойтов, Алексей Герман (список участников пополняется).

Узнать свежие новости и загрузить свои работы можно на официальном сайте.

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