Ведомство подготовило доклад, в котором отразил снижение числа алко- и табакозависимых пациентов в РФ



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Роспотребнадзор подготовил доклад об итогах работы за 2016 год. Из него следует, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, а также на 39% сократилось потребление табака среди взрослого населения, пишет газета «Известия».

Из доклада ведомства «Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году» следует, что «в результате осуществления Роспотребнадзором комплекса мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, потребления табака в 2016 году» были достигнуты существенные изменения.

Так, на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. В докладе также отмечается, что на 39% снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения России.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия.

«Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм», - пояснила Татьяна Клименко.

По ее словам, есть и второй фактор, оказывающий влияние на улучшение статистики. Дело в том, что активизировались правоохранительные структуры, которые систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить им списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении.