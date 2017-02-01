Штрафы предусмотрены как для населения, так и для организаций



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Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и транспортировку продукции, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. Штрафы предусмотрены как для граждан, так и для организаций. Соответствующие поправки в ст.14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Штраф за нарушение предложенного запрета составит от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 70 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. В настоящее время административная ответственность существует только за незаконную продажу товаров, которые попали под эмбарго.

В июне 2016 года президент Владимир Путин продлил своим указом продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России, до конца 2017 года.