Специалисты ведомства примут жалобы на завышение цен и незаконное использование символики турнира

Роспотребнадзор открыл горячую линию для жалоб на гостиницы, завышающие цены на время Чемпионата мира по футболу, и другие нарушения, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации наложены административные штрафы, совокупная сумма которых составила свыше 505 тыс. рублей, кроме того, вынесены многочисленные предупреждения.

В ведомстве также уточняют, что получить дополнительную информацию и узнать номера телефонов горячих линий можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.