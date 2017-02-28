Отсутствие сведений о лицензии и медосмотре водителей вводят в заблуждение пользователей Uber, считают в ведомстве



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Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тыс. рублей ООО «УберТекнолоджи» (диспетчерскую службу Uber – ред.) за введение в заблуждение пассажиров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Основная претензия Роспотребнадзора связана с тем, что при заказе такси через Uber пользователь не получает исчерпывающей информации о перевозчике – водителе-«партнёре» компании.

«До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», - указывает ведомство.

По мнению Роспотребнадзора, у пользователя услуг Uber складывается впечатление, что их предоставляет не водитель, а сама компания, так как он обращался именно к ней. В квитанции о совершенной поездке также отсутствует информация об исполнителе услуг, добавляют в ведомстве.