Соответствующие дополнения в закон о защите прав потребителей одобрил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрольных закупках Роспотребнадзора с целью проверки соблюдения установленных требований при торговле, оказании услуг и выполнении работ в рамках защиты прав потребителя и санитарно-эпидемиологического контроля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки, чтобы проверить, как юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют установленные российским законодательством обязательные требования при торговле.

В соответствии с российским законодательством, товары и услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, не вводить граждан в заблуждение, не причинять вреда их имуществу.

В законе сказано, что контрольная закупка должна проводиться без предварительного уведомления проверяемых, но одновременно с извещением органа прокуратуры. Расширяется также перечень оснований для проведения внеплановой проверки. К ним добавляется нарушение требований к маркировке товаров, и на основании этого нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки не выявлены, проводить внеплановую проверку по тому же основанию будет нельзя.

Документ был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации. Закон вносит изменения в законы «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».