Для борьбы с "закрытыми" сообществами ведомство объединилось с "ВКонтакте"



Иллюстрация: vk.com

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомству удалось заблокировать все находившиеся в открытом доступе интернет-ресурсы о самоубийствах. В настоящий момент проблемой для ведомства остаются "закрытые" сообщества, для борьбы с ними Роскомнадзор совместно с соцсеть "ВКонтакте" создали рабочую группу, рассказал Жаров в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

По словам главы ведомства, с 2012 года Роскомнадзором заблокировано более 10 тысяч сообществ и сайтов, которые распространяли информацию о суициде. "На сегодняшний день можно точно сказать, что "открытых" сообществ и сайтов не существует", - сообщил Александр Жаров.

При этом глава Роскомнадзор добавил, что на данный момент основной проблемой остаются "закрытые" сообщества, в которые достаточно сложно проникнуть, поскольку их кураторы тщательно проверяют пользователей. Жаров сообщил, что Роскомнадзор и социальная сеть "ВКонтакте" создали рабочую группу для выявления и последующего досудебного удаления "закрытых" "групп смерти".

Напомним, с 1 ноября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые предусматривают введение реестра запрещенных сайтов. Согласно постановлению правительства, решения о внесении сайта в "черный список" принимают уполномоченные федеральные органы исполнительные власти, в том числе Роскомнадзор. В "черный список" включаются веб-страницы, содержащие информацию о детской порнографии, наркотиках, способах совершения самоубийства или призывы к совершению самоубийства.