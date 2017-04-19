Ведомство отказалось выполнить требование спортивного телеканала



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Роскомнадзор не станет блокировать сайт Sports.ru из-за претензии телеканала «Матч ТВ». Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. По словам Жаркова, сайт удалил пиратский контент, о котором рассказывал «Матч», и сейчас причины для блокировки отсутствуют.

«Пиратский контент в настоящее время на ресурсе не транслируется, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости», — заявил глава Роскомнадзора. Также Жарков добавил, что Роскомнадзор не стремится «всех заблокировать»: «Когда к нашим требованиям относятся внимательно, мы не блокируем».

Конфликт между сайтом и телеканалом начался из-за публикации о низких рейтингах футбольного реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?». Там говорилось, что показатели проекта далеко не такие рекордные, как заявляет генпродюсер канала Тина Канделаки.

Канделаки отреагировала на критический материал, но Sports.ru снова усомнился в правдивости ее слов. Тогда субхолдинг «ГПМ Матч» обратился в Мосгорсуд с требованием заблокировать сайт — якобы за размещение пиратского контента. Речь шла о записях эфира телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс», которые маркируются логотипом «Матч! Наш Спорт». Владельцы канала посчитали, что сайт Sport.ru – это «нелегальный ресурс», который «паразитирует на спортивном контенте».