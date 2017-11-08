Решение принято на основании заявления телеканала «Пятница!»



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По решению Мосгорсуда операторы связи должны навсегда закрыть доступ к четырем пиратским онлайн-кинотеатрам. Соответствующее решение принято на основании заявления телеканала «Пятница!», следует из сообщения, опубликованного на сайте Роскомнадзора.

Речь идет о порталах kinokrik.net, prokinozal.ru, seriali.kz и wowfilm.net. «Сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр пиратских интернет-ресурсов, представляют собой онлайн-кинотеатры, их посещаемость составляет от 8 тысяч до 1,7 млн российских интернет-пользователей в месяц», - пишет ведомство.

Решение о постоянной блокировке принято на основании заявлений правообладателя ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА».

По данным ведомства, на данный момент из-за аналогичных нарушений заблокированы уже 630 сайтов.