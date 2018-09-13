Роскачество определило лучшие марки творога

Эксперты Роскачества совместно со специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора провели проверку качества творога жирностью 9% на отечественном рынке. Только треть из 73 изученных торговых марок соответствовала обязательным требованиям, сообщила пресс-служба ведомства.

Лучшим творогом по качественным характеристикам названы марки Белый город (Белгородская область), Кубанская Буренка (Краснодарский край), Вятушка (Кировская область), Вожгалы (Кировская область), Красногорский (Кировская область), СЛАВМО (Республика Карелия), Першинский (Тюменская область). Данные товары претендуют на государственный Знак качества, т.к. превосходят по качеству действующие ГОСТы.

Статистика показывает, что нарушителями в большинстве случаев являются не самые крупные торговые марки — товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории творог из исследованного количества образцов занимают 34,7% рынка.

Чаще всего в образцах фиксировали превышение норм по различным микробиологическим показателям, в том числе кишечной палочки и плесеней. Причиной тому могло быть низкое качество сырья и несоблюдение условий хранения творога. Немолочные жиры нашли только в шести торговых марках. Общая доля рынка такой продукции занимает 1,43%. Антибиотики нашли в девяти образцах творога.