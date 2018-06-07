Компания оспаривает договор на использование бренда, заключенный предыдущим собственником

«Росгосстрах» подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Росгосстрах-Жизнь» на сумму более 116 млрд рублей, следует из материалов суда. В качестве третьих лиц по делу указаны Федеральная служба по интеллектуальной собственности и ЦБ РФ.

«Иск подали, потому что несправедливо, что другая компания использует наш бренд за копейки. Бренд является одним из самых крупных, сильных брендов. И договор, который еще старый менеджмент заключил, не соответствует коммерческим реалиям. Бренды путают клиентов», — прокомментировал иск «Интерфаксу» гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

Cпор имеет давнюю историю: ранее «Росгосстрахом» управляла старая команда менеджеров и основным владельцем компаний выступал Данил Хачатуров. Тогда «Росгосстрах» предоставил компании «Росгосстрах-Жизнь» эксклюзивное право использовать бренд материнской компании. С 2017 года у «Росгосстраха» и «Росгосстрах-Жизни» разные собственники.

В апреле директор «Росгосстрах-Жизни» Евгений Гуревич также заявлял о намерениях компании провести ребрендинг до конца этого года и сменить название на «Капитал лайф страхование жизни».